Новое общественное пространство появится в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 8 июня. Центр Петербурга может стать еще более привлекательным для туристов и горожан. Владелец комплекса «Никольские ряды» на улице Садовой собирается превратить его в новое общественное пространство.

Напомним, что речь идет об отреставрированном здании Никольского рынка, которое было продано в частные руки в 2010 году.

Реализация инвестиционных планов позволит «рядам» стать достойным конкурентом «Севкабель Порту» и «Новой Голландии», сообщила пресс-служба АО «Никольские ряды».

Концепция предусматривает открытие новых сервисов и заведений общепита. Изменения в лучшую сторону ждут и дворовую территорию: там станет комфортно проводить время и летом, и зимой.

Открытие новых кафе и ресторанов запланировано уже на нынешнее лето. Будущие гостиница и выставочный центр, повышение пешеходной доступности – все это прописано в инвестиционном плане.

Срок полного преображения «рядов» составляет пять лет, пишет KP.ru.