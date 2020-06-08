Беглов рассказал о плане по снятию ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 8 июня заявил, что через несколько дней будет готов план поэтапного снятия ограничений в городе.

Мэр Северной столицы рассказал, что соответствующий документ разрабатывается со специалистами из Роспотребнадзора. Беглов подчеркнул, что снятие ограничительных мер требует высокой степени осторожности.

Он напомнил, что ряд послаблений уже есть: открыты для богослужения храмы, а с 8 июня заработали магазины непродовольственных товаров с отдельным входом, чья площадь не превышает 400 кв. м.

В то же время, отметил губернатор, система здравоохранения продолжает работать в повышенном режиме. Он сообщил, что в течение нынешней недели будет одобрен план поэтапного восстановления в Петербурге профильной работы медицинских организаций. Соответствие рекомендации для возобновления функционирования подготовит Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости.

Напомним, что за сутки в городе зафиксированы 326 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 18835 человек. Количество летальных исходов — 392.