Колесов призвал петербуржцев не ждать жаркого лета

Лето в Петербурге пройдет при температурах воздуха около нормы, и жара вряд ли «накроет» город надолго. С таким прогнозом выступил главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов. Подробнее о том, какое лето ждет петербуржцев, — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал волну аномального тепла в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, а также на юге России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции отмечал, что жаркая погода в этих регионах будет стоять вплоть до 13 июня.

8 июня температура воздуха в Петербурге поднялась до плюс 27 градусов по Цельсию и, по прогнозам синоптиков, столбики термометров будут держаться на этом уровне и даже чуть выше еще несколько дней.

Главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с ФАН отметил: затяжной эта жара не станет, и вряд ли город поставит температурный рекорд в ближайшее время. Он призвал петербуржцев не ждать жаркого лета.

«То, что говорят про жаркое лето, — скорее всего, это не для нашего региона. У нас лето будет по погоде ближе к нормальному. Какую-то затяжную жару прогнозировать сейчас сложно», — сказал Александр Колесов в комментарии ФАН.

Прогноз погоды на лето в Петербурге был составлен еще в марте. Специалисты уточняют его на каждый предстоящий месяц. Александр Колесов объяснил, почему лето в Петербурге не будет слишком жарким.

«Это связано в том числе с тем, что зима была очень теплой. После такой зимы [лето] чуть-чуть прохладнее. Всегда. По статистике, чтобы в один год были и жаркая зима, и жаркое лето — такого практически нет», — резюмировал главный синоптик Северной столицы.

Ранее Александр Колесов рассказал, какая погода ждет петербуржцев на праздничных выходных 12–14 июня. Синоптик рассказал, как температура воздуха будет меняться в ближайшие дни.