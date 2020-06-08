Главный синоптик Петербурга дал прогноз погоды на праздничные выходные

Установившаяся в Петербурге жаркая погода пойдет на спад к пятнице, 12 июня, и праздничные выходные жители Северной столицы проведут в более приятных погодных условиях. Об этом рассказал главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

В ближайшие дни, 9–10 июня, температура воздуха будет держаться на уровне плюс 27–29 градусов по Цельсию. По прогнозам синоптиков, возможны кратковременные дожди и грозы. Причина — атмосферный фронт, который уже закрывает небо над городом облаками, и постепенно смещается с запада Ленинградской области на восток.

«Ситуация сложилась так, что над Петербургом долгое время были ветра северных, северо-восточных направлений. Сейчас они поменялись на южные ветра. Циклон стоит над Скандинавией, над Балтийским морем. У нас — южные потоки воздуха, юго-западные. А еще солнце светит и нагревает очень хорошо поверхность земли. От этого такие температуры и установились», — сказал Александр Колесов в комментарии ФАН.

На востоке Ленинградской области, по словам специалиста, столбики термометров могут подняться до плюс 30 градусов по Цельсию, но уже к 12 июня жара пойдет на спад.

«К выходным, 12–13 июня, температура — в районе 20 градусов, но осадков быть не должно», — сказал Александр Колесов.

Это значит — у петербуржцев есть неплохие перспективы провести праздничные выходные, с 12 по 14 июня, без дождей.

«Во всяком случае, перспективы такие выстраиваются. Будет более приятная погода: она не будет жаркой, но и холодно не будет. Холодает за счет того, что пройдет атмосферный фронт, и ветра будут северных и северо-восточных направлений. Где-то в районе Финского залива, Ладожского озера будет, конечно, прохладнее именно за счет этих ветров», — объяснил Александр Колесов.

Ранее Александр Колесов в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, какая погода ждет петербуржцев в июне и объяснил, чем вызвано резкое потепление в Северной столице.