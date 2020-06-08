Беглов поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Санкт-Петербург, 8 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 8 июня поздравил горожан с Днем социального работника. Глава города напомнил, что «на передовой» находятся 20 тысяч представителей этой сферы, которые ведут активную борьбу с коронавирусом.

Беглов подчеркнул, что власти прекрасно понимают, насколько непросто сейчас приходится соцработникам. Губернатор пообещал, что всем им выплатят еще от 10 до 60 тысяч рублей, некоторых премируют.

Александр Беглов напомнил про ежегодную премию «Лучший работник учреждения социального обслуживания», которая вручается в профессиональный праздник. Составлен список из 27 лауреатов, которых наградят в этом году, но только после улучшения эпидемиологической ситуации.

Глава Санкт-Петербурга рассказал, что сотрудники соцслужб сформировали отряд волонтеров численностью в три тысячи человек разных возрастов, которые действительно готовы прийти на помощь.

В заключение, губернатор пожелал всем здоровья и терпения, выразив уверенность, что «мы победи», пишут «Невские новости».