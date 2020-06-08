Маршрут «Чижика» продлили в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Поездки в Санкт-Петербурге станут удобнее для пассажиров частного трамвая «Чижик». Доехав до конечной остановки на улице Передовиков, они смогут пересесть в трамвай №10, чтобы через центр добраться до площади Ленина. Маршрут действует и в противоположную сторону.

Изменения в транспортной схеме стали возможны благодаря соглашению между «Транспортной концессионной компанией» и «Горэлектротрансом» о совместном использовании двух участков трамвайной сети.

Доплачивать людям придется, если нет суточного или месячного билета. Однако вопрос будет решен и для обладателей электронных кошельков.

Ранее пассажирам приходилось идти до другой остановки около 700 метров. Теперь ехать от Охты до Ржевки и обратно будет быстрее и комфортнее.

На углу Ириновского проспекта и улицы Передовиков 8 июня произошла символическая встреча трамваев обновленного маршрута, который начал действовать уже с сегодняшнего числа, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».