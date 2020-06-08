Территорию возле метро «Старая деревня» благоустроят в 2021 году

Санкт-Петербург, 8 июня. Проект по благоустройство территории возле метро «Старая деревня» будет реализовываться в 2021 году. Планами властей поделился 8 июня глава администрации Приморского района Николай Цед.

Чиновник констатировал, что давно уже пора было заняться благоустроительными работами возле данного транспортного хаба. Проект по облагораживанию территории уже готов, в следующем году начнется практическая реализация.

Согласно плану, будут установлены скамейки, проведено озеленение территории, кроме того, заработают зоны с беспроводным доступом в Интернет, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, что власти Чувашии решили активно заняться благоустройством дворов, для этого на три года продлена соответствующая программа. Соответствующее решение 5 июня принял врио главы региона Олег Николаев.