Прогноз погоды на июнь: Петербург ждет «положительная аномалия»

Тепло до плюс 27–29 градусов по Цельсию с кратковременными дождями и грозами установится в Петербурге на ближайшие два дня: 8 и 9 июня. Как будет меняться погода в Северной столице на протяжении перового месяца лета, в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Утро понедельника 8 июня порадовало жителей города долгожданным теплом. К середине дня воздух прогрелся уже до плюс 27 градусов по Цельсию, но температурных рекордов ждать не стоит.

«Вряд ли будут аномальные температуры, потому что мы не раз достигали и плюс 30 градусов за последние годы. Сейчас температура плюс 30 не достигнет, ждем 27–29 градусов. Над городом уже встали облака, так что выше плюс 29 градусов и рекордов не будет. Такая погода простоит сегодня и завтра, в среду тепло будет держаться в районе 28 градусов, а уже в четверг начнется постепенное понижение: до 22–24 градусов», — сказал Александр Колесов в комментарии ФАН.

Рассчитывать на затяжное тепло в июне петербуржцам не стоит, отметил синоптик. Высокие температуры будут сопровождаться кратковременными дождями и грозами.

«Определяет погоду атмосферный фронт, который сейчас начал закрывать нас облаками. Он расположен на западе Ленинградской области, и медленно, в течение предстоящих трех дней, будет смещаться через область с запада на восток, поэтому кратковременные дожди, а местами — ливни и грозы ожидаются на протяжении всего жаркого периода. Как только атмосферный фронт уйдет, снова будет антициклон. Осадки прекратятся, и следующий период будет прохладнее — до плюс 20 градусов. Но, скорее всего, он будет солнечным и, главное, сухим», — сказал Александр Колесов.

Синоптики прогнозируют в июне температуры, близкие к норме, но с «положительной аномалией».