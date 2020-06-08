Офисы строительных компаний возобновили работу в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Офисы строительных компаний Петербурга с 8 июня возобновили свою работу. Частичное снятие ограничительных мер позволит замедлить снижение спроса на городскую недвижимость, сообщает комитет по строительству.

По словам чиновников, с начала действия ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией спрос на жилье в новостройках упал на 50%. Нынешняя ситуация свидетельствует о дальнейшем падении.

Городские власти надеются, что частичное снятие ограничительных мер, открытие дополнительных офисов продажи недвижимости и снижение ипотечных ставок позволит «оживить» рынок. В комитете подчеркнули, что меры поддержки застройщиков и покупателей недвижимости приняты на федеральном уровне.

Зампредседателя комитета Евгений Барановский отметил, что пока в 2020 году положительная динамика зафиксирована в сегменте договоров участия в долевом строительстве.