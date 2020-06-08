Жителей Петербурга бесплатно проверят на антитела к коронавирусу

Санкт-Петербург, 8 июня. Тестирование на антитела к коронавирусу проведут бесплатно в Санкт-Петербурге для жителей города. По данным городского оперативного штаба, сдать анализ можно будет с 15 по 19 июня.

Тех, кто хочет пройти тестирование, просят заполнить анкету на сайте Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера или в Едином информационном центре Роспотребнадзора.

Результаты тестирования помогут Роспотребнадзору определить популяционный иммунитет к вирусной инфекции.

Добавим, что за сутки в городе было зарегистрировано 326 заболевших коронавирусом. Всего же в Петербурге выявлено 18 835 случаев коронавируса, 392 человека скончались.

Ограничительные меры в городе пока не сняты, хотя с 5 июня уже разрешены богослужения с участием людей.

В Новой Зеландии с 9 июня власти разрешат работу всех организаций, полностью снимется запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях. На такое пока не пошли ни в одной стране. Временно закрытыми останутся только границы островного государства.