Судно «Адмирал Владимирский» торжественно встретили в Кронштадте

Санкт-Петербург, 8 июня. Церемония встречи исследовательского судна Балтийского флота «Адмирал Владимирский», совершившего кругосветную экспедицию, прошла в Кронштадте 8 июня. Участие в мероприятии принял начальник Главного штаба ВМФ России Александр Витко, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В кругосветную океанографическую экспедицию судно отправилось из Кронштадта 3 декабря. За полгода экспедиции экипаж судна посетил Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, станцию «Беллинсгаузен» в Антарктиде, исследовал Западную Антарктику, достиг Южного магнитного полюса, вышел в центральную часть Индийского океана, посетил Сейшельские острова, обогнул южную оконечность Африки.

Отметим, что маршрут был спланирован так, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 года, экипаж судна «Адмирал Владимирский» прибыл к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провел памятные мероприятия, посвященные 200-летию открытия этого континента российскими моряками.

В рамках экспедиции специалисты провели гидрографические исследования, замеры по определению точных координат Южного магнитного полюса земли, которые смещаются на несколько километров в год. Исследователи также выполнили экспериментальную магнитную съемку, геофизические работы по маршрутам переходов.