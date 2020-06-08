Пациент порезал пенсионерок в больнице Петербурга

Санкт-Петербург, 8 июня. Полицейские устанавливают все обстоятельства нападения на двух пенсионерок в больнице №3 на улице Вавиловых в Калининском районе Петербурга. Инцидент произошел около 03.00 ночи 7 июня.

По данным следствия, 42-летний безработный мужчина, который лежал с циррозом печени и расширением вен брюшной полости, выкрал острый хирургический инструмент из процедурного кабинета. Пробравшись в реанимационное отделение, он напал на 61-летнюю пациентку и нанес ей колото-резанные ранения брюшной полости. Второй жертвой стала 59-летняя женщина, которой он причинил ранения в области правого колена, сообщает «Известия.78».

Потерпевшим оказана помощь.