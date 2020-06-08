Ребенка избили на детской площадке в Петербурге

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Санкт-Петербург, 8 июня. Полицейские устанавливают обстоятельства и личности злоумышленников, которые избили 10-летнего ребенка в Выборгском районе Петербурга. В настоящее время мальчик находится в больнице, сообщает РИА Новости.

По словам матери пострадавшего, около 21.00 7 июня в поселке Парголово ее сын играл на детской площадке, где на него напали неизвестные. Она предположила, что ребенка могли избить подростки.

По неофициальным данным ряда СМИ, в руках у нападавших были палки.

В результате избиения ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести.