Таксист стал жертвой жестокого нападения в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Сотрудники полиции ведут следствие по делу о нападении на водителя такси в Кировском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел ночью около 01.00 по московскому времени 7 июня, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Члены следственно-оперативной группы выяснили, что потерпевший — уроженец Дагестана 1995 года рождения работает в одной из компаний-такси. В ту ночь он взял двух пассажиров: мужчину и женщину.

Между таксистом и пассажирами произошла ссора на почве бесконтактной оплаты поездки. В результате нападения водитель потерял сознание, очнулся уже в больнице. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы. Состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время устанавливаются личности причастных к нападению.