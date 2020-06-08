Девочка выпала из окна в Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 июня. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента во Всеволожском районе, в результате которого пострадала девочка 2016 года рождения. В настоящее время ребенок находится в больнице, сообщает УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

Ребенка на скорой помощи в тяжелом состоянии доставили в ЦРБ города Всеволожска 6 июня в 23.46 по московскому времени, утром на следующий день медики сообщили полицейским о пострадавшей.

В ходе разбирательства было установлено, что инцидент произошел в одном из домов в СНТ «Медное Озеро-3». Отец пострадавшей рассказал, что семья играла с детьми на первом этаже дома. Девочка около 22.00 самостоятельно пошла на второй этаж дома. Примерно в 22.10 ее обнаружили на земле возле дома, рядом лежала москитная сетка, которая устанавливается на окно.

В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый линейный перелом теменной кости.