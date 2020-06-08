В Ленобласти задержан подозреваемый в насилии над дочерью

Санкт-Петербург, 8 июня. Полицейские в городе Тосно 7 июня задержали подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера. Жертвой стала его собственная дочь, сообщает УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

В отделение полиции 7 июня обратилась женщина 1991 года рождения. Она заявила, что ее дочь 2010 года рождения стала жертвой сексуального насилия со стороны собственного отца.

Прибывшие по месту жительства подозреваемого полицейские задержали гражданина 1987 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ. В настоящее время подозреваемый находится в ИВС.