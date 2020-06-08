В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки

Санкт-Петербург, 8 июня. Сотрудники УМВД России по Всеволожскому району 7 июня задержали подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, сообщает УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

К полицейским обратилась женщина 1991 года рождения, которая рассказала, что с 2018 года по 5 июня нынешнего года ее дочь 2011 года рождения подвергалась насилию.

В преступлении заявительница обвинила безработного сожителя своей матери.

По указанному адресу, в СНТ «Васкелово Телевидение», прибыла следственно-оперативная группа. Подозреваемый 1971 года рождения был задержан.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4, ст. 132 УК РФ. В настоящее время он находится в ИВС.