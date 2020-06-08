МЧС предупредило жителей Петербурга о грозе и сильном ветре

Санкт-Петербург, 8 июня. Гроза и сильный ветер придут в Петербург в понедельник, 8 июня. Об этом сообщает МЧС РФ.

В ведомстве рекомендуют жителям Северной столицы по возможности оставаться дома. Синоптики ожидают, что 29 июня погода в Петербурге будет непривычно теплой — до 29 градусов выше нуля. Одновременно в городе пройдет ливень, а порывы ветра составят до 15 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве на следующей неделе. Температура на несколько градусов превысит климатическую норму.

Также стало известно, что с 8 июня в Санкт-Петербурге частично ослабят ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19. RT сообщает, что с этого дня заработают непродовольственные магазины. Полноценно возобновить работу смогут и организации-застройщики.