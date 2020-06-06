Беглов сообщил о закупке для Петербурга 50 пожарных машин

Санкт-Петербург, 6 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с главой МЧС России Евгением Зиничевым, сообщили в Смольном.

Беглов рассказал, что в 2020 году власти закупят 50 пожарных машин, в том числе 33 единицы пожарно-технического оборудования. На покупку техники запланировано выделить более 63 млн рублей.

По словам Беглова, в 2019 году для комплектации спасательных отрядов приобрели 15 пожарных автомобилей на 300 млн рублей. Для ГУ МЧС по Петербургу купили технику на 24 млн рублей.

Сотрудники спасательного ведомства продолжают работу по дезинфицированию общественных мест и социальных объектов. Работники МЧС неоднократно проводили обработку на вокзалах.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 8 июня заработают непродовольственные магазины. С пятницы открылись храмы, в них разрешили проводить богослужения.