Названы сроки запуска завода двигателей Hyundai в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 июня. Второй крупнейший инвестиционный проект компании Hyundai Motor в Петербурге, строительство завода двигателей «Хендэ Виа Рус», находится на стадии реализации. Начать массовое производство планируется в октябре следующего года. Об этом стало известно во время беседы губернатора Петербурга Александра Беглова с президентом региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Сон Кенг Су.

Петербург сотрудничает с компанией Hyundai Motor более десяти лет. Каждый седьмой автомобиль этой марки в России производится в Северной столице. Беглов отметил, что уровень локализации производства в 47% является самым высоким показателем среди всех петербургских автомобильных заводов.

В настоящий момент на стадии реализации находится второй крупнейший инвестиционный проект компании — строительство завода двигателей «Хендэ Виа Рус». Начать массовое производство планируется в октябре следующего года.

Беглов также поблагодарил собеседника за то, что во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, Hyundai сохранил коллектив, передают «Невские новости».

В начале апреля сообщалось, что 18 автомобилей Hyundai Solaris были переданы детским поликлиникам, чтобы облегчить работу врачей в Петербурге. Тогда Беглов подчеркнул, что таким жестом представители автоконцерна демонстрируют свою солидарность.