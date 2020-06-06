Сотрудники Центра изучения морских млекопитающих выпустили на волю тюленей

Санкт-Петербург, 6 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил сотрудников специализированного Центра изучения и сохранения морских млекопитающих за спасение детенышей тюленей и нерп.

В День эколога, 5 июня, Беглов посетил Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, где ознакомился с работой по спасению животных. В мае этого года сотрудники организации уже выпустили на волю двух нерп и 10 серых тюленей. В пятницу в естественную среду обитания вернулись еще пять тюленей. Трое из них были названы в честь фонтанов, восстанавливающихся в Петербурге по новой городской программе, — Радужный, Лучистый и Слава.

«В этом году Нева и Финский залив так и не покрылись настоящим, толстым льдом. А это угроза для потомства главных млекопитающих Балтийского моря — тюленей и кольчатой балтийской нерпы», — отметил губернатор.

За семь лет работы центра его сотрудники спасли 78 детенышей тюленей и нерп, которые остались без родителей. Беглов поздравил всех, кто отдает силы и время спасению животных и защите окружающей среды, с праздником. Глава администрации Петербурга отметил, что работа по охране природы — один из приоритетов в работе властей Северной столицы. Важным результатом в этом направлении он назвал передачу полигона токсичных отходов «Красный бор» в федеральную собственность.

«В вопросе передачи полигона нас поддержал президент России. Это снизило нагрузку на городской бюджет, а главное — теперь его дезактивацией займутся профессионалы. Через шесть лет эта проблема будет решена», — отметил Беглов.

Губернатор напомнил, что в Петербурге создана мобильная экологическая служба, которая круглосуточно готова отреагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций. Только за два месяца с апреля по июнь служба обработала более двухсот обращений петербуржцев.