Опубликовано видео падения двух человек с Володарского моста

Санкт-Петербург, 5 июня. Два человека упали в Неву с Володарского моста в Петербурге. Женщину удалось спасти, молодого человека спасатели ищут до сих пор. В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как пара падает в реку.

Видео опубликовали «Невские новости».

Инцидент произошел в пятницу около 13.01. Спустя 17 минут спасатели доставили женщину на берег. Личности обоих уже установлены. Ими оказались 30-летняя Сановар К. и 19-летний Акбар А. Родственники последнего опознали его одежду (куртку и ботинки), с ними работает психолог.

По сообщению МЧС, женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. После спасения из воды ее осмотрели медики: у нее сильный шок и переохлаждение. Пострадавшую госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе. Ее знакомого до сих пор ищут спасатели.

Один из очевидцев подобрал сумку спасенной женщины. Также были обнаружены куртка и ботинки молодого человека.