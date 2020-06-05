В Петербурге непродовольственные магазины возобновят работу с 8 июня

Санкт-Петербург, 5 июня. Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят работу с 8 июня. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы администрации города.

Уточняется, что речь идет о тех объектах, которые не находятся в торговых центрах.

«С 8 июня 2020 года разрешается работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и с отдельным уличным входом при условии одновременного присутствия посетителей в количестве не более одного человека на четыре квадратных метра и закрытых примерочных зон», — объяснили в городской администрации.

Также отмечается, что петербургские власти намерены разрешить работу организаций-застройщиков и объектов розничной торговли автомобилями, но по предварительной записи.

В Петербурге начали поэтапно снимать ограничения, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа. Так, с 5 июня в городе разрешили проведение богослужений в храмах. Постановление подписал 3 июня губернатор города Александр Беглов. Однако с прогулками по рекам и каналам города власти Северной столицы решили повременить. Агентство внешнего транспорта города сообщило, что пассажирская навигация может быть открыта не раньше следующего этапа снятия ограничений.