МЧС предупредило жителей Петербурга о надвигающейся грозе

Санкт-Петербург, 5 июня. Гроза и осадки пройдут в Санкт-Петербурге вечером в пятницу пятого июня. Предупреждение и советы, как себя вести во время грозы, опубликованы на сайте регионального управления МЧС.

Во время грозы людей просят не приближаться к проводам, водостокам с крыш, антеннам. Для безопасности лучше отключить бытовые приборы.

Спасатели рекомендуют не разговаривать по телефону во время грозы, антенну лучше на время отсоединить от телевизора.

Напомним, что спасатели предупредили и москвичей о грозе, граде и дожде, которые также пройдут в пятницу вечером.