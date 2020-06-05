Власти Петербурга сэкономят на подсветке 13,6 млн рублей

Санкт-Петербург, 5 июня. Введение новой схемы городской подсветки обеспечит бюджету Санкт-Петербурга экономию в размере 13,6 млн рублей. Такую сумму назвали в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению, отвечая на запрос горожанина, который через соцсеть обратился к губернатору региона Александру Беглову.

Житель города просил вернуть ночную подсветку зданий и мостов. Он пожаловался, что без этого ему больно смотреть на Санкт-Петербург. Горожанин также выразил непонимание, почему всю ночь освещаются закрытые полностью парки.

В ответе комитета сказано, что график включения-выключения подсветки был скорректирован на фоне режима самоизоляции. Подсветка действительно отключается в 23 часа, хотя до этого работала до четырех часов утра.

«Это решение было принято для оптимизации расходов бюджета Петербурга. Отключение подсветки в ночные часы позволит сэкономить за лето 13,6 млн рублей. Однако обычные уличные фонари будут работать без изменений», — объяснили представители мэрии.

В «Ленсвете» рассказали, что подсветка парков необходима ради безопасности людей. Нет гарантии, что ночью никто не пройдет через неогороженные парковые зоны.

Сейчас по ночам отключается подсветка почти 500 объектов Санкт-Петербурга. Отключать не стали только памятники, мемориальные таблички, мосты, знаковые для города объекты, посвященные, например, Великой отечественной войне.

В городском комитете также сообщили, что временная схема подсветки не изменится до конца августа, пишет «Петербургский дневник».