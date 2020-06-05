В Петербурге задержали подозреваемого, ранившего студента в центре города

Санкт-Петербург, 5 июня. Полиция в Петербурге задержала подозреваемого в стрельбе в центре города. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Центрального района Петербурга был задержан 42-летний подозреваемый. Выяснилось, что он работает охранником в коммерческой фирме. По данным правоохранительных органов, в четверг, 4 июня, он тяжело ранил из травматического пистолета 24-летнего студента одного из петербургских вузов.

Инцидент произошел на Невском проспекте. Полиция задержала подозреваемого в пятницу в квартире своей сожительницы в доме по Загородному проспекту. В настоящее время он передается в следственные органы.

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