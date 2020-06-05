Власти Петербурга назвали новые сроки транспортной реформы

Санкт-Петербург, 5 июня. Власти Санкт-Петербурга запланировали внедрить новую модель транспортного обслуживания горожан с 1 ноября 2021 года. О намерении мэрии 5 июня рассказал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Ранее данный план назывался реформой, проведение которой было намечено на 15 июля нынешнего года. Реализация новой модели, по замыслу авторов, позволит повысить качество транспортного обслуживания горожан.

Предусмотрено обновление автобусов, полный переход на регулируемый тариф. Благодаря этому горожане смогут пользоваться льготными проездными на всех видах транспорта. Кроме того, новая модель позволит убрать из транспортной сети дублирующие маршруты: когда по одному направлению ездят и муниципальные, и частные автобусы. Такое явление, как «маршрутки», в Санкт-Петербурге исчезнет.

«Мы будем предлагать с 1 ноября 2021 года внедрить новую модель обслуживания населения общественным транспортом. Действующие договоры с перевозчиками мы продлим», — рассказал чиновник.

Одним из аспектов транспортной реформы является заключение государственных контрактов с частными перевозчиками, однако для этого «частникам» необходимо будет обновить автобусный парк. Автобусы должны быть не старше 2018 года, пишет ТАСС.