Власти Петербурга рассказали, когда начнутся прогулки по рекам и каналам

Санкт-Петербург, 5 июня. С наступлением лета в Санкт-Петербурге остается недоступным популярное развлечение горожан и туристов — водные прогулки по каналам и рекам. Агентство внешнего транспорта сообщило, что пассажирская навигация может быть открыта не раньше следующего этапа снятия ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

Отметим, что вопрос касательно старта пассажирских водных прогулок уже не раз обсуждался с участием специалистов из Роспотребнадзора.

Ранее были данные о том, что навигацию для пассажирского транспорта откроют с 1 июня, однако эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге внесла свои коррективы. Ведь прогулки на водном транспорте — это скопление людей.

В настоящее время этот вид транспорта остается единственным, который не функционирует в городе.

Напомним, что с 5 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил проводить богослужения с участием граждан.