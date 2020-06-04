Власти Ленинградской области выплатили безработным более 41 млн рублей

Санкт-Петербург, 4 июня. Власти Ленинградской области продолжают поддерживать безработных жителей региона. Более семи тысяч человек получили региональные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области.

По данным властей, 948 самозанятых местных жителей получили в качестве поддержки по 7 тысяч рублей, в мае 200 человек обратились за повторной выплатой.

По состоянию на 4 июня на эту меру поддержки людей было израсходовано более 41,5 млн рублей.

В настоящее время работу ищут 25,7 тысячи жителей области, из них в статусе безработного зарегистрированы 20,3 тысячи.

Только за первые дни июня с трудоустройством удалось помочь 237 гражданам. Основная часть вакансий связана с рабочими и инженерными специальностями.

Кроме того, в регионе есть возможность подзаработать, занимаясь общественными работами. Зарплата составляет два МРОТ — чуть более 24 тысяч рублей. Для трудоустройства желающим необходимо обратиться в районные Центры занятости.

Добавим, что статус безработного можно получить, не выходя из дома, благодаря порталу «Работа в России».