В Петербурге выявлены работающие подпольно парикмахерские, магазины и кафе

Санкт-Петербург, 4 июня. Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга с начала июня провели серию рейдов по объектам торговли и сферы услуг. Основная часть нарушений связана с тем, что владельцы бизнеса проигнорировали запрет властей и продолжали работу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По результатам проверок более 80 коммерческих точек были составлены 48 протоколов. Владельцы бизнеса будут привлечены к административной ответственности.

В Комитете отметили, что в основном, нарушался запрет на торговлю непродовольственными товарами, которые не вошли в список первой необходимости.

В Красном селе были открыты магазины, где продавали цветы, парфюмерию, подарки. В районе Красносельского шоссе работали парикмахерская и магазин для рыболовов.

На Дунайском проспекте, несмотря на запрет, желающих приглашала студия загара. На улице Сикейроса можно было не только позагорать, но и подстричься, купить бытовую технику.

По всему городу нашли десятки магазинов, которые торговали одеждой и бытовой химией.

Выявили проверяющие и нарушителей в сфере общественного питания, где посетителям было позволено очное посещение заведений

Городские власти еще раз напоминают, что цель рейда связана только лишь с попыткой не допустить скопление людей, минимизировать риск распространения коронавируса.