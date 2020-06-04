Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июня. Эпидемия коронавируса ударила и по рынку труда в Санкт-Петербурге. Тем не менее в городе есть вакансии, где кандидатам предлагают зарплаты от 200 тысяч рублей. Эксперты портала hh.ru составили рейтинг топ-10 самых высокооплачиваемых должностей.

Согласно аналитическому отчету, рынок труда в мае в Санкт-Петербурге существенно «просел» — открылось на 52 процента меньше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года. Меньше всего от коронавируса пострадали такие сферы труда, как государственная служба и добыча сырья.

Эксперты посчитали, что размер средней зарплаты в мае был в пределах 50 тысяч рублей.

В июне стали открываться вакансии с весьма высокими зарплатами.

Руководителю предприятия в производственном секторе готовы платить от 400 тысяч рублей. Далее идет вакансия стоматолога-хирурга, которому обещают от 300 до 500 тысяч рублей. Операционный директор промышленного предприятия может рассчитывать на зарплаты в 300 тысяч, но до вычета НДФЛ.

Что касается остальных семи позиций, то зарплата там тоже весьма привлекательная — от 200 тысяч рублей. В основном, это IT-сектор и продажи.

Согласно аналитическим подсчетам, очень трудно найти работу людям без опыта и студентам – конкуренция составляет 40 человек на одну позицию.