Неизвестный выстрелил в голову прохожему в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 4 июня. Сотрудник коммерческой организации на Невском проспекте выстрелил в голову молодому человеку, который пришел потребовать возврата средств за неоказанную услугу по подготовке документов. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

По предварительным данным, петербуржец 1996 года рождения обратился в коммерческую структуру, которая занимается предоставлением документов для трудоустройства. За нужные услуги он заплатил, но не получил желаемые бумаги. Спустя четыре дня он повторно обратился в фирму, но с требованием вернуть его средства, и вступил в конфликт с представителем организации.

Мужчина 1978 года рождения выстрелил клиенту в голову из травматического оружия, а затем скрылся с места происшествия. Потерпевший был в тяжелом состоянии, но его своевременно доставили в больницу.

Следствие устанавливает местонахождение подозреваемого, чтобы привлечь его к ответственности. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Расследование продолжается.