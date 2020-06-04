Получающим доплаты к пенсиям жителям Ленобласти выплатят новое пособие

Санкт-Петербург, 4 июня. Жители Ленинградской области, получающие социальную доплату к пенсии, получат единовременное пособие в размере двух тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пособие самым незащищенным слоям населения будет перечислено на личные счета в июне, никакие заявления для этого не нужны. Постановление о выплате пособия подписал губернатор области Александр Дрозденко. На эти цели выделено почти 84,5 млн рублей, деньги получат более 41 тысячи жителей области.

Напомним, что в апреле два бизнесмена из Всеволожского района стали оказывать помощь 13 нуждающимся пенсионерам. Предприниматели организовали для пожилых доставку бесплатных обедов, причем, еда доставляется не хуже, чем заказывают работники офисов. Коммерсанты уверены, что даже в сложные времена бизнес должен быть социально ориентированным.

Один из предпринимателей также рассказал, что списки нуждающихся он получил через муниципальные власти и лично проверил каждого. Бизнесмен признался, что до этого никогда не сталкивался с таким обилием людских бед. Некоторые из 13 подопечных и до эпидемии вируса не могли о себе позаботиться.

Коммерсант рассказал, что его компания может помочь только 20 нуждающимся, ведь доходы резко упали. Привлекать кого-то к этой акции он не хочет, чтобы не было потом обвинений в жажде наживы.