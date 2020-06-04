В Петербурге используется 40% всех имеющихся аппаратов ИВЛ

Санкт-Петербург, 4 июня. Глава Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что в городе есть 1700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), из которых только 40 процентов задействованы.

Чиновник отметил, что уже две недели остается стабильным число тех, кому нужны эти аппараты. Лисовец рассказал, что в городских реанимационных отделениях находятся сейчас около 600 заболевших коронавирусом. Среди этой категории пациентов наиболее востребованными являются инвазивные аппараты.

«При этом, точная цифра имеющихся в наличии в перепрофилированных под коронавирус медучреждениях аппаратов ИВЛ постоянно возрастает. Чем больше учреждений перепрофилируется — тем выше эта цифра», — рассказал глава Комитета.

Каждый день около 750 граждан поступает в медучреждения и почти столько же выписывается, поделился статистическими данными сотрудник мэрии.

Дмитрий Лисовец отметил, что серьезные деньги тратятся и на ремонт ИВЛ: в зависимости от запчастей суммы варьируются от 200 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, в больницах установлены аппараты от разных производителей, у каждого ИВЛ свои «слабые места», сообщает «Петербургский дневник».

Не остался в стороне от проблемы и бизнес. Деловые круги выделили трем городским больницам два с половиной миллиона рублей на ремонт ИВЛ.