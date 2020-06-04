Выплаты работникам социальных учреждений начались в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что сотрудники социальных учреждений уже начали получать положенные им выплаты.

В ходе совещания с участниками рабочей группы Госсовета РФ глава города рассказал, что с конца мая общая сумма выплат работникам социальных учреждений составила 44 млн рублей. Губернатор добавил, что для Санкт-Петербурга российское правительство выделило на эту статью расходов 154 млн рублей.

Александр Беглов проинформировал собеседников о летней оздоровительной кампании. Она начнется с 1 июля, но может быть скорректирована с учетом ситуации с коронавирусом в городе. Дата открытия лагерей детского отдыха будет согласовываться с Главным санитарным врачом РФ.

Сейчас специалисты рассматривают и перспективы возобновления туристического сезона, опять же, с учетом эпидемиологической ситуации, сообщают «Невские новости».

«Речь идет о внутреннем туризме», — отметил глава Санкт-Петербурга.

Напомним, что с 5 июня в Санкт-Петербурге разрешено посещение богослужений. Однако соблюдать меры предосторожности все равно придется: маски и перчатки являются обязательными.