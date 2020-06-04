Богослужения в храмах Петербурга возобновят с 5 июня

Санкт-Петербург, 4 июня. Верующие в Санкт-Петербурге с 5 июня смогут посещать богослужения в храмах, сообщают «Невские новости».

Соответствующее постановление подписал 3 июня губернатор города Александр Беглов. Такое решение было принято в ходе совещания с участием представителей религиозных организаций и главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

Верующие с 5 июня смогут посещать религиозные мероприятия, но с обязательным выполнением ряда условий. Люди должны быть в масках и перчатках, соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Обязательно необходимо проветривать помещения, осуществлять дезинфекцию, в том числе и обеззараживать воздух.

В документе установлено ограничение на максимальное количество людей в храмах — все зависит от площади религиозного помещения. Например, если площадь менее 400 кв.м, то в пределах 4 кв.м может находиться только один человек.

Рекомендовано не посещать храмы людям старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

Напомним, что ранее Александр Беглов запретил в городе посещение религиозных объектов. Все богослужения проходили в режиме онлайн.

Несмотря на временное закрытие храмов, верующие не остаются без поддержки. Люди активно пользуются православной службой помощи «Милосердие», рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.