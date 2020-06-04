Семь новых школ откроют в Петербурге к 1 сентября

Санкт-Петербург, 4 июня. Семь новых школ в Санкт-Петербурге будут открыты к 1 сентября. Губернатор города Александр Беглов взял под личный контроль данный вопрос, сообщают «Невские новости».

В каждом учебном заведении смогут обучаться по 5534 ребенка.

В рамках инвестиционной программы построены пять школ — в Невском, Красносельском и Пушкинском районах. В Приморском районе ко Дню знаний будут открыты два частных образовательных учреждения.

В настоящее время ведется строительство еще двух школ — на Нерчинской улице и Дальневосточном проспекте. Образовательные учреждения готовы на 85 процентов. В каждом из них смогут обучаться по 825 учеников.

В Ленинградской области шесть школ будут открыты к 1 сентября. До конца года власти региона запланировали ввод в эксплуатацию еще 3 образовательных учреждений.

«Мы разработали такой револьверный принцип: то есть мы вводим в эксплуатацию школу и сразу закладываем новую. Делаем расчеты именно под детей, которые рождаются, или приезжают в Ленинградскую область», — заявил 3 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам главы области, как такового дефицита школьных мест нет. В регионе всего два процента школьников обучаются во вторую смену. Губернатор пообещал, что власти доведут этот показатель до нуля. Руководитель региона добавил, что в Ленинградской области сейчас ведется строительство 20 образовательных учреждений.