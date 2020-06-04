Петербурженка умерла после незаконной пластической операции

Санкт-Петербург, 4 июня. Жительница Петербурга скончалась после пластической операции в частной клинике. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, клиника проводила операцию незаконно.

По данным следователей, 29 мая в одной из частных клиник на Васильевском острове женщине 1958 года рождения сделали пластическую операцию. При этом у учреждения не было лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия», а также отсутствовало необходимое оснащение. Спустя два дня после операции женщине стало плохо, ее госпитализировали в городскую больницу. На следующий день жительница Петербурга скончалась.

«По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери», — говорится в сообщении СК РФ.

Следователи возбудили дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Отметим, ранее похожий случай произошел в Москве. Как передавал телеканал «360», операция по исправлению носовой перегородки закончилась трагически для пациента столичной клиники. Мужчина умер прямо на операционном столе. Предварительной причиной смерти специалисты назвали острое нарушение мозгового кровообращения и острую сердечно-сосудистую недостаточность.