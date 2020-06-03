Блогеры хотят устроить бои ММА в Галерной гавани в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. Плавучая сцена в Галерной гавани Петербурга может стать площадкой для различных мероприятий, заявил блогер Андрей Кузнецов.

Блогер рассказал, что хочет популяризировать Петербург как водную столицу России. По словам Кузнецова, к нему обратились спортсмены, предложив сделать в гавани площадку для боев.

Плавучую сцену соорудили всего за несколько дней. Блогер добавил, что его проект заинтересовал бойца ММА Артема Тарасова.

«Если город одобрит нашу идею, то мы проведем съемки 14 июня», — сказал Кузнецов, его слова передает издание «Петербургский дневник».

Однако власти Петербурга пока не решили, можно ли проводить мероприятия в «Галерной гавани». Некоторым петербуржцам не очень понравилась эта идея.

В МО «Гавань» считают, что нужно организовать опрос среди жителей района. Горожане считают, что из-за плавучей сцены будет много шума и мусора.