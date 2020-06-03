Власти Петербурга назвали условие для открытия туристического сезона

Санкт-Петербург, 3 июня. Глава комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев сообщил, что город готов к туристическому сезону.

Члены профильного комитета подготовили дорожную карту по плановому открытию объектов культуры. Это станет возможным, когда эпидемиологическая ситуация будет стабильной, пояснил Корнеев.

По словам руководителя комитета, такая практика существует во всем мире. Власти прорабатывают рекомендации всемирного совета по туризма, учитывая специфику Северной столицы России, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В 2019 году Петербург установил рекорд по числу принятых туристов. Город на Неве посетили более 9,1 млн человек, в том числе иностранные туристы.

Путешественники интересуются знаменитыми музейными коллекциями — собранием произведений искусства в Эрмитаже, Русском музее. Они приезжают, чтобы походить по Зимнему дворцу, дворцам Юсуповых, Строгановых и Меншикова, Петергофу.