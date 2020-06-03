Дрозденко рассказал, когда откроют выезд из Ленобласти в Финляндию

Санкт-Петербург, 3 июня. Россия может открыть границу с Финляндией в августе, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Подписчики Дрозденко в Instagram поинтересовались, когда будет открыт выезд из Ленобласти. По словам губернатора, это сделают до начала августа.

Глава региона пообещал сделать соответствующий запрос в Роспотребнадзор и МИД России о необходимости прохождения карантина после возвращения из заграничной поездки.

В МИД Финляндии говорили, что заявления от россиян на получение виз будут приниматься только после открытия границ. По предварительным данным, они откроются с 14 июня.

Как передает телеканал Yle, в Финляндии значительно смягчили карантинные меры. В середине апреля начали работу школы и другие образовательные учреждения.

В стране заработали кафе, рестораны, другие точки общественного питания. Также открылись музеи, бассейны, однако власти разрешили принимать только 50% посетителей об общего объема посадочных мест.