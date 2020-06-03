Пожар произошел в Боткинской больнице в Петербурге, есть жертвы

Санкт-Петербург, 3 июня. Серьезный пожар произошел в инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге, один человек погиб, сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло ранним утром 3 июня на втором этаже здания. По предварительной информации, в боксе №11 загорелось постельное белье. Огонь охватил пять кв. м. площади.

Погиб пациент 1981 года рождения, он отравился продуктами горения. Прибывшие к месту инцидента пожарные потушили возгорание. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июня в Петербурге при пожаре погибли два квартиранта и их гости в квартире жилого дома на Выборгском шоссе.