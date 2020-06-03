Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. Четыре человека погибли в съемной квартире в Петербурге, сообщил осведомленный источник.

Пожар произошел в ночь на 3 июня в доме на Выборгском шоссе. По словам соседки, в съемной квартире жили мужчина с женщиной, они часто распивали алкогольные напитки.

Спасатели отключали газ во время тушения возгорания. При разборе завалов в одной комнате нашли обгоревшие трупы мужчины и женщины. Во второй комнате находилась еще одна пара, предположительно, отравившаяся угарным газом.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства пожара.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пожар унес жизни солиста группы Bad Balance Романа Алексеева и его матери Людмилы. Музыканта похоронили на кладбище «Красная горка» на собранные коллегами средства.