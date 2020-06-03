Четыре человека погибли при пожаре в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. Пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре в жилом доме в Выборгском районе Петербурга, после тушения в квартире обнаружены тела четверых погибших.

По данным ведомства, возгорание произошло в ночь на среду в квартире на девятом этаже дома номер 25 по Выборгскому шоссе. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. В тушении участвовали семь единиц техники и 22 человека личного состава. Огонь был потушен в 02.16 утра.

«На месте пожара обнаружены тела четырех погибших, детей нет», — сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

В сгоревшей квартире работают специалисты, которые устанавливают причину случившегося.