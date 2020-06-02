Эксперт заявил, что Петербург вышел на плато по коронавирусу

Санкт-Петербург, 2 июня. Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов заявил, что Петербург уже вышел на плато заболеваемости по коронавирусу.

Петербургские врачи ориентируются на информацию, которую получают из лабораторий, подтверждающих наличие коронавируса о пациентах, рассказал Кабанов. По его словам, с 12 мая число пациентов с пневмонией не растет. Теперь в городе ждут спада числа заболевших.

«Как только мы увидим уменьшение,то мы поймем, что мы с этого плато пошли вниз», — сказал Кабанов, его слова передает «Петербургский дневник».

Количество пациентов в тяжелом состоянии составляет только 5%, при этом только 3% находятся на ИВЛ. Такие цифры привел эксперт, исходя из ситуации в Госпитале для ветеранов войн.

Он добавил, что с 1 мая лечение получили более тысячи человек. И сейчас число выздоровевших петербуржцев больше, чем число новых пациентов.

Напомним, что специалисты Госпиталя для ветеранов работают во временном учреждении, которое находится на площадке в «Ленэкспо».

По данным правительства Петербурга, в городе развернуто более десяти тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом.