Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать летнюю жару

Санкт-Петербург, 2 июня. Синоптик Валерий Малинин рассказал, когда в Петербурге установится теплая погода. По его словам, температуру воздуха выше 15 градусов тепла можно ждать после 13 июня.

В этом году лето в центральной части России будет очень жарким. Информацию об аномально жарком лете подтвердили в Минприроды России и глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Малинин согласен с коллегами, что предстоящее лето войдет в пятерку самых жарких, его слова передает телеканал «Санкт-Петербург». При этом погода в Северной столице России будет разной. Не исключено, что из-за мягкой зимы среднесуточная температура летом будет ниже климатической нормы.

При этом теплая погода прогнозируется после 13 июня. Пик жары в Петербурге придется на последнюю неделю июля. Это сопоставимо со статистикой прошлых лет, резюмировал Малинин.

По данным специалистов, до конца июня прогнозируются температурные скачки. В Петербурге пройдут обильные дожди, местами возможны грозы. Небо будет закрыто тяжелыми тучами.

В некоторые дни возможно прояснение и солнечная погода. Столбики термометров будут показывать в пределах 18-21 градуса тепла.