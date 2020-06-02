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Пенсионер в Ленобласти зарезал сына в пьяной ссоре

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Пенсионер в Ленобласти зарезал сына в пьяной ссоре

Санкт-Петербург, 2 июня. Пенсионер в Ленинградской области зарезал собственного сына во время ссоры, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Убийство произошло в ночь на 1 июня в городе Лодейное Поле. Скорая госпитализировала из дома по улице Ивана Ярославцева мужчину 1983 года рождения в тяжелом состоянии.

У пострадавшего диагностировали ранение брюшной полости и грудной клетки. Его жизнь не удалось спасти.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между пенсионером и его сыном произошла ссора.

Двое мужчин распивали алкогольные напитки, в какой-то момент отец 1952 года рождения нанес несколько ножевых ранений сыну. После совершения преступления мужчина скрылся.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.

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