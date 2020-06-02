Двое иностранцев в Петербурге избили водителя Lada и похитили его девушку

Санкт-Петербург, 2 июня. Житель Петербурга заявил в полицию, что его сожительницу увезли на автомобиле двое неизвестных. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник.

Похищение произошло вечером 1 июня в Пушкинском районе города. По словам мужчины 1996 года рождения, возле метро «Автово» в его автомобиль Lada Granta сели двое узбеков.

Мужчины заставили водителя доехать до Фильтровского шоссе, где его избили. Они выбросили водителя из машины и скрылись в неопределенном направлении вместе с сидевшей в машине девушкой.

Позднее полиция обнаружила Lada в городе Пушкин. В нем находилась пострадавшая, у которой отняли три тысячи рублей. Правоохранители разыскивают злоумышленников, ведется расследование.