Штрафы за отсутствие масок получили только агрессивные петербуржцы

Санкт-Петербург, 1 июня. Протоколов на нарушителей «масочного режима» в Санкт-Петербурге было мало. Об этом сообщили в комитете вопросам законности, правопорядка и безопасности города.

С 1 июня в Петербурге можно не носить маски и перчатки на улице, однако их просят надевать в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и в общественном транспорте. Случаи нарушения «масочного режима» в мае не превышают 0,5% от общего числа нарушений. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Экстренные меры принимались только в отношении тех, кто вел себя неадекватно. В пример в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности привели ситуацию, когда мужчину не пустили в магазин без средств индивидуальной защиты, однако он начал вести себя агрессивно.

«В итоге работники были вынуждены вызвать полицию, был составлен протокол об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что массовые рейды не проводились по этому поводу, а штрафы не являлись самоцелью. С теми, кто не носил маски и перчатки, проводились профилактические беседы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее сообщил, что эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной, но уже наблюдается тенденция к замедлению роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.