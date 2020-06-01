Пожарные не вскрывали загоревшийся мобильный морг на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 1 июня. Мобильный морг-рефрижератор загорелся сегодня ночью на территории городской многопрофильной больницы № 2 на севере Петербурга.

По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре на улице Есенина, 5 поступило на пульт дежурного около 01.54.

«Загорелся рефрижератор размером 2 на 6 метров, высотой 2 метра. Горел компрессор кондиционера, общая площадь возгорания 3 квадратных метра», — уточнили в ведомстве.

Пожар оперативно ликвидировали. Контейнер при этом не вскрывали. В результате происшествия никто не пострадал. По словам спасателей, контейнер не вскрывался.

«Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города пишут, что внутри мобильного морга находились трупы «условно ковидных» пациентов. Тела были «упакованы» в специальные герметичные материалы. Наличие у них коронавируса будет на 100% ясно после экспертизы.